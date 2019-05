Ferviente opositora al proyecto que busca legalizar el aborto en la Argentina, Nicole Neumann fue blanco de un picante dardo de Yanina Latorre, quien además de manifestarse en contra a su postura, arremetió: "Me afecta lo que dicen Nicole y Amalia Granata 'porque te equivocaste, te acostaste o estabas en pedo...'. Ponen (el debate) en un lugar de puritanas, chicas jóvenes, que no han sido tan puritanas en sus vidas", dijo la panelista de Los Ángeles de la Mañana, luego de escuchar a la modelo alzar su voz en contra del proyecto.

"Si tuve la mala suerte de que pasó algo, está la patilla del día después", dijo Nicole. Y Andrea arremetió: "Esa pastilla no es abortiva, pero elimina lo que sería una vida". G-plus

Con el debate instalado, Neumann le respondió enojada en Nosotros a la Mañana, sin imaginar que su propia compañera Andrea Campbell la podría en aprietos con una pregunta. "Y voy a empezar diciendo algo: no soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente y me encanta... Entonces, sobre mi cuerpo decido yo, tengo todo el sexo que quiero y por todos los lados que quiero, pero lo tengo conscientemente, como una adulta y sabiendo que todo conlleva consecuencias. Lo tengo en pedo, no en pedo, me cuido igual. Y si tuve la mala suerte de que pasó algo, está la patilla del día después. Siempre hay cosas antes (al aborto)", dijo la blonda.

"No. A las 12 semanas es una vida", respondió Neumann. Y Campbell retrucó: "Entonces, hasta las 12 semanas, ¿vos apoyarías un aborto?". Y la modelo titubeó: "Mmm, no lo sé". G-plus

Acto seguido, Campbell la incomodó con su devolución: "Esa pastilla no es abortiva, pero elimina lo que sería una vida, con el criterio que estás sosteniendo". A lo que Nicole contestó: "No, no es una vida. A las 12 semanas es una vida". Y Andrea retrucó, ¿dejándola sin argumentos?: "Entonces, hasta las 12 semanas, ¿vos apoyarías un aborto?". Y la modelo titubeó: "Mmm, no lo sé".

Más sobre este tema Yanina Latorre y un fuerte 'palito' a la postura antiaborto de Nicole Neumann y Amalia Granata

En ese punto del debate, Sandra Borghi sumó: "Bueno, es lo que dice la ley. El proyecto que se presentó habla de la semana 14. Entonces, coincidís, estás a favor del aborto (hasta la 12)". Fue entonces que Nicole redondeo su explicación: "No, a las 12 semanas es un bebito formado. Yo dije (que tomaría la pastilla) en un día, dos días, porque me doy cuenta cuando me levanto que me descuidé".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!