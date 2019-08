Anamá Ferreira ninguneó que Sol Pérez haga política y la modelo retrucó: “¿No puedo mostrar la cola y ayudar?”

La opinión sin filtros de Anamá Ferreira (67) sobre Sol Pérez (25) generó un fuerte cruce entre ambas en Tarde pero Temprano (lunes a viernes 16.30 por NET TV), el programa en el que la brasileña es panelista y la ex "chica del clima" conductora. Todo surgió a raíz del rechazo que expresó Anamá a que Sol inicie una carrera política, en el marco de una entrevista con Ulises Jaitt para el programa radial El Show del Espectáculo: "No me parece que haga política. Ella tiene que trabajar con lo que sabe hacer, explotar más su manera de ser. Que le enseñe a las mujeres ejercicios, algo así. Ella tiene que hacer películas como en su momento hizo Mónica Gonzaga, que era famosa por el culo. Sol Pérez era famosa por el culo".

Esos dichos fueron puestos al aire en el ciclo vespertino que comparten por NET TV, y se desató la polémica. “La verdad es que estoy un poco cansada ya de la misma historia, todo el tiempo tener que aclarar, salir a decir. Yo arranqué laburando a los 19 años, pasé por un millón de laburos para estar donde estoy hoy y si hay algo por lo que me hice conocida fue porque supe entender y aprovechar el momento, no por si era linda o fea cola. Pasé por Combate con la misma cola, no la pegué y me fui sin ser conocida , hice un call TV a la noche, pero la pegué hablando del clima con un personaje que le gustó a la gente”.

Anamá Ferreira: -Yo no lo dije de maldad, dije que la gente te conoce por tu físico, porque cuando dabas el clima nadie miraba el clima, te miraba a vos.

Sól Pérez: -Hay algo que quizá vos no sabías, pero si a las 11 llovía, a las 11 llovía. Entonces, dejaba de ser la chica que tenía linda cola, porque daba información que a la gente le servía.

AF: -¿Te molesta que diga que te hiciste conocida por tu anatomía, que es genial?

SP: -Conozco chicas que tienen colas mejores que la mía.

AF: -Entonces tenés que cambiar tu Instagram y no ponerte más de espaldas.

SP: -Las redes sociales no te hacen conocido masivamente

AF: -Sol, tu pose no es de frente, es de espaldas.

SP: -Yo no conduzco el programa de costado mostrando la cola. Yo me hice conocida en los medios, no por mi Instagram. Mi Instagram es algo que acompaña. Hay gente súper conocida, como Susana Giménez, ¿y te querés fijar cuántos seguidores tiene?

AF: -Sos la chica del momento, lo que en su momento fue Adriana Brodsky o Mónica Gonzaga. La gente te conoce porque tenés una anatomía perfecta y no te tenés que enojar. Si tuviera el mejor toto de la Argentina andaría de espaldas.

SP: -Esto viene porque vos dijiste que no me puedo dedicar a la política, sino a mostrar el culo, básicamente.

AF: -Yo dije que no era el momento para que te dediques a la política, que tenés que aprovechar lo que sos para hacer comedia, películas, porque sos joven para meterte en el nido de ratas de la política. ¿Para qué? ¿Te pensás que vas a cambiar el mundo?

SP: -Si todo el mundo pusiera su granito de arena para cambiar el mundo nos iría mejor…

AF: -Cuando vos dijiste que te ibas a meter en política fuiste a Intratables y te pusieron el culo en la pantalla, con vos ahí sentada.

SP: -¿No puedo mostrar el culo y ayudar a la gente?

Uff...