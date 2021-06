Anamá Ferreira y Diego Brancatelli protagonizaron un fuertísimo cruce: "Te desafío a que caminemos tres cuadras juntos"

Muy picante, Anamá Ferreira criticó la performance de Débora Plager en La Academia de ShowMatch (eltrece). Entonces, Diego Brancatelli defendió a su compañera. Muy picante, tildó a la exmodelo de "impresentable" y "mamarracho".

Al enterarse de los fuertísimos dichos que el periodista le había dedicado, ella se descargó con una catarata de fuertísimos tweets. "¿Así que Diego Brancatelli dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quién el pueblo le pasa factura”, escribió en la red.

Acto seguido, le hizo una fuerte acusación: "La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos, sobre? No te voy a denunciar por maltrato. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle. Lo que sí te pediría es que no te refieras más a nadie así, porque hay gente a la que quizás puedas seguir haciéndole daño. Bah, como hiciste toda tu vida”.

Todavía muy picante, se refirió a la única "grieta" que en realidad los divide. "Tu diferencia con la mía no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta”, sentenció, muy enojada.

¡No lo dejó pasar!