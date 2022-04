Anamá Ferreira aclaró que no se mudará al exterior por su nuevo novio: "No me voy a Italia"

Anamá Ferreira, que nació en Brasil pero vive hace muchísimos años en Argentina, según Mariana Brey estaría a punto de mudarse a Europa por su nuevo novio.

En Socios de Espectáculos, Mariana dio más detalles sobre la información que ya había adelantado Lío Pecoraro. ¿De qué se trata? De su romance con un empresario italiano.

"En principio, se nos va del país. Estuvo en Brasil, vino de San Pablo, pero me confirmó que se nos va en el mes de mayo a vivir a otro país. Se va por un hombre. Conoció el amor", expresó la panelista.

QUÉ DIJO ANAMÁ FERREIRA SOBRE SU SUPUESTA MUDANZA POR UN HOMBRE

En el marco del desfile de Claudio Cosano, Anamá desmintió la versión de que se mudaría al exterior por su nuevo novio empresario.

"Voy a viajar a Verona para estar en la Semana de la Moda de Hombres en Milán. Yo vivo en Argentina, amo Argentina. Me encanta. Es cierto que no estoy sola pero no me voy”, sentenció en diálogo con la revista Pronto.

¡Clarito!