El análisis a fondo de Ángel de Brito sobre Ángela Leiva: "Para mí, no está agrandada, sino que es inexperta en ciertas cuestiones"

Luego de que Ángela Leiva le hiciera frente a los comentarios sobre que estaría “agrandada”, Ángel de Brito analizó su actitud y no dudó en opinar sobre cómo encaró la cantante su gran popularidad.

“Yo, la verdad, no la veo agrandada a Ángela. Para mí, es inexperta en ciertas cuestiones sobre todo cuando se complica la cosa”, comenzó diciendo el conductor de Los Ángeles de la Mañana en vivo.

“Cuando está todo bien y te dicen sos ‘Whitney Houston’, ‘la rompés cantando’; ahí somos dos divinos. Ahora, cuando empiezan los conflictos para el famoso nuevo en la tele, como lo es Ángela, se le complican estas situaciones”, agregó, sincero.

Minutos antes, en una nota que pasaron al aire, la artista se había defendido de las acusaciones: “Me causa mucha gracia, me divierto mucho con las cosas que dicen. Dicen eso porque no me conocen, no entiendo en qué se basan para decir eso porque no me conocen”, lanzó.