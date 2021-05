Analía Franchín reveló que Gastón Pauls la ayudó en la lucha contra las adicciones de su hermana: "Si no la internaba, hoy estaría bajo tierra"

Feliz por la nueva etapa de renovación total que está viviendo en los medios tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), Analía Franchín habló a fondo sobre su historia familiar y reveló quién la ayudó en la lucha contra las adicciones de su hermana.

En primer lugar, Analía destacó la fortaleza de la joven. "Mi relación es muy buena. Trato de ayudarlas en lo que más puedo. Mi hermana es muy trabajadora y luchadora, está internada luchando contra sus adicciones. Es un laburo de día a día", contó en diálogo con la revista Gente.

Entonces, se mostró muy agradecida con Gastón Pauls por haberle acercado el contacto de la fundación en la que hoy por hoy su hermana está haciendo su tratamiento. "Gracias a Dios, Gastón Pauls me contactó con la Fundación Eira y ahí está, luego de encontrarla en una situación indescriptible de deterioro. Yo creo que si ese día no lograba internarla, hoy estaría bajo tierra", afirmó.

Y se despidió revelando cuál es actualmente su "mayor preocupación" con respecto a su familia. "Es mi sobrina que tiene dos chiquitos con diagnóstico TEA (trastornos del espectro autista) y a quien tuve que armarles un nuevo hogar ya que el padre de estos niños tiene varias denuncias por violencia doméstica, de género y una aún mucho más grave que prefiero no contar para no exponerlos. Por suerte, mi mamá también ayuda mucho a su nieta y sus bisnietos porque es muy tremendo todo lo que estos chicos vivieron. Violencia psíquica y física por parte de un mal parido que pronto espero verlo entre rejas. No vamos a bajar los brazos".

¡Mucha fuerza!