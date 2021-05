Analía Franchín habló de los intentos de "soborno" a los jurados de MasterChef: "Se gastó 700 dólares en regalos para los tres"

Analía Franchín, en calidad de subcampeona de la primera temporada de MasterChef Celebrity, se animó a ventilar algunos de los secretos del reality show. Así, por primera vez, contó que hubo más de un intento de los famosos del año de pasado de congraciarse con los jurados del programa por medio de obsequios.

“A mí lo que me molesta de cualquier participante, sea de esta temporada o de la anterior, es que vengan con regalitos”, lanzó la periodista en ViajeChef, el ciclo de Robertito Funes. “¿Vos decís que viene de soborno la cosa?”, indagó el conductor, picantísimo y ella lo ratificó.

“Cuando algún participante va de chupamedias… Me consta que la temporada pasada Germán Martitegui rechazó un regalo cerrándole la puerta a un participante y le dijo ‘no, acá no’”, confesó Analía, al tiempo que se negó a dar el nombre de la celebridad. “La hago quedar como una coimera dulce y no es así”, siguió, achicando las posibilidades.

Pero no fue todo. “En la temporada del año pasado ‘algune’, voy a decir así, participante se trajo cosas de Miami para el jurado y se gastó por lo menos 700 dólares entre los regalos para los tres jurados”, detalló.

Sin embargo, Analía destacó el rol completamente honesto de Donato De Santis, Damián Betular y Germán. “Eso no conmovió al jurado porque en eso son profesionales y rígidos, pero no me gustó la acción”, concluyó Analía Franchín. ¡Tremendo!