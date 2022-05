Analia Franchín habló de su historia de amor con Sebastián Eskenazi: "Apenas lo conocí me dijo ‘te amo’ y se fue con otra"

Desde hace 14 años Analía Franchín formó una familia con Sebastián Eskenazi, el empresario que la conquistó y con quien son padres de Benicio (12), además de los hijos del matrimonio anterior de él. Así la periodista confesó cómo nació el amor casi a primera vista, a pesar de que ella estaba de novia y él la misma noche que la conoció se fue con otra mujer.

“Lo conocí en la casa de Jorge "Corcho" Rodríguez, el esposo de Verónica Lozano, y yo creo que tuvimos un flechazo instantáneo, aunque en realidad yo estaba con una amiga que le iba a presentar a él”, relató en Agarrate Catalina (La Once Diez). “Solo iba por una amiga que estaba soltera y sabía que iba a haber otro soltero, como una cita a ciegas”, recordó.

“Fue muy genial porque en esa casa había una hilera de luces que justo le daba en la cabeza a Sebastián y yo lo vi y dije ‘es el enviado’. Te juro. Me di vuelta y le dije a mi amiga ‘olvidate, este es mío’”, reveló la figura de MasterChef Celebrity Celebrity: La Revancha entre risas.

"Al poco tiempo me dijo ‘¿sabés que ya te amo?’ y le dije ‘yo también, ¡pero yo estoy de novia!’.La realidad es que él se fue con otra esa noche... y yo me volví a mi casa". G-plus

ANALÍA FRANCHÍN CONTÓ CÓMO NACIÓ SU AMOR CON SEBASTIÁN ESKENAZI, SU MARIDO DESDE HACE 13 AÑOS

“Pegamos onda a los diez minutos. Y más o menos ya estábamos enamorados. Sé que cuesta creerlo porque somos dos personas adultas”, aseguró, en el ciclo radial de Catalina Dlugi.

“Al poco tiempo me dijo ‘¿sabés que ya te amo?’ y le dije ‘yo también, ¡pero yo estoy de novia!’, y él me dijo ‘bueno, no importa, yo te espero’”, contó, para revelar con mucho humor cómo terminó aquel encuentro con quien hoy consolidó una gran familia. “La realidad es que él se fue con otra esa noche... y yo me volví a mi casa”, lanzó.

“Después nos reencontramos al tiempo y ahí ya sellamos todo. Pasé de tener novio a casi a un marido con tres hijos, porque a los dos días ya estaba haciendo chocolatada cuando venían del colegio y ayudándolos a estudiar”, confesó. “Ahora ya soy abuela también, y celebro la familia grande, de muchos tíos, hermanos, primos, me encanta”, concluyó.