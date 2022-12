Analía Franchín dijo una frase gordofóbica sobre Ariel de Gran Hermano 2022 y un amigo del participante se indignó

Analía Franchín analizó en El Debate de Gran Hermano 2022 la última compra en el supermercado y sorprendió al dedicarle una frase gordofóbica a Ariel, uno de los últimos participantes que entró a la casa.

"Yo no entiendo cómo quieren que se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper Nic. No para de comer, chicos", comentó la panelista, sin filtro.

Su compañera Sol Pérez la frenó, remarcándole que la comida no tenía nada que ver, pero el resto de los integrantes del programa dejaron pasar esta tremenda frase, que también indignó a Luisito, exparticipante de Cuestión de peso.

EMILIANO, EL AMIGO DE ARIEL DE GRAN HERMANO, APUNTÓ CONTRA ANALÍA FRANCHÍN

En diálogo con Juan Etchegoyen, Emiliano contó cómo su amigo hubiera reaccionado al comentario gordofóbico de la panelista.

"Él es muy particular sobre cómo se toma ese tipo de situaciones. Creo que se hubiera reído, se ríe mucho de sí mismo", remarcó.

Sin embargo, apuntó contra Analía por sus dichos y su rol en el ciclo.

"Lo que yo creo es que desde el punto de vista de una comunicadora, me parece que hay que tener bastante cuidado".

"Así como Ariel se lo puede tomar de esa forma, probablemente haya mucha gente que no le guste y que le moleste. No es necesario y no suma hacer ese comentario hacia una persona con sobrepeso", sentenció, reflexivo.