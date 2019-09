Ana Rosenfeld reveló su más dura derrota: "El caso de Pampita fue el peor de mi vida y me dejó marcada"

En el Día del Abogado, la renombrada Ana Rosenfeld hizo un repaso de sus casos más mediáticos, en Morfi. La representante de Wanda Nara, Rocío Oliva y muchas famosas más recordó sus 45 años en Tribunales. “¿Te tocó perder como en la guerra?”, le consultaron en el ciclo de Telefe.

A corazón abierto, Rosenfeld reveló cuál fue su más dura derrota. “Sí, el peor de mi vida, que me dejó marcada fue el de Pampita contra Martín Barrantes. Fue el peor caso de mi vida y no porque Caro no tuviera razón y no fuera inocente en su divorcio. Sino porque la ley en ese momento era muy machista y nos tocó un tribunal absolutamente machista…”, comenzó.

"Fue el peor caso de mi vida y no porque Caro no tuviera razón, sino porque la ley en ese momento era muy machista y nos tocó un tribunal absolutamente machista". G-plus

“La ley decía que tenías que tener dos años de casados para plantear la separación personal y ellos tenían un año. Habían consultado a un abogado y les había dicho que tenían que esperar a que la ley los ‘autorice’, pero ya estaba todo resuelto. Incluso el abogado fue a declarar en Tribunales”, detalló.

“Después, él le dijo ‘no, estás casada conmigo’. ¡Siete años después! El caso se perdió porque la ley de esa época, de la antigüedad, decía que tenías que mantener los deberes de fidelidad hasta que se produzca el divorcio. Lo cual era un absurdo mantener un celibato cuando llevaban seis años separados”, concluyó.