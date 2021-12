Ana Rosenfeld expresó su dolor por regresar a Miami luego de la muerte de su marido: "Me destroza"

A días de haber compartido un conmovedor mensaje homenajeando a su marido, Marcelo Frydlewski, Ana Rosenfeld volvió a Miami -por primera vez sin él desde su muerte- para visitar a su familia.

Al aterrizar en Estados Unidos, Ana comentó que su marido, con quien estaba en pareja hace 36 años y quien murió tras haber estado varias semanas internado por covid, le hace mucha falta.

EL DESGARRADOR MENSAJE DE ANA ROSENFELD A SU MARIDO

"Pensé que no me iba a costar tanto volver al último lugar que disfrutamos juntos... Cuando me fui me pregunté cómo sería de ahora en más. En el avión ya me imaginaba pero volver a ver el sol, la playa y la arena, tu lugar, me destroza. Quiero seguir y eso estoy haciendo", expresó la letrada a casi dos meses de la muerte de su marido junto a una hermosa postal de un paisaje y a un emoji de corazón partido.

