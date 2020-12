Ámbar sorprendió a Mirtha Legrand en su regreso a la TV: "Que entre la cuarta generación de mujeres de esta familia"

El regreso de Mirtha Legrand a la TV se vio coronado por la aparición de Ámbar De Benedictis, la hija de Juana Viale, que sorprendió a la diva en vivo con un ramo de flores. Casi al filo del cierre de La Noche de Mirtha, Marcela Tinayre anunció el ingreso de “la cuarta generación de mujeres de esta familia" y la adolescente se hizo presente en el estudio para darle un broche de oro a la emisión.

A minutos del final de la emisión, Mirtha, Juana y Marcela propusieron un brindis y la conductora expresó su deseo para el 2021. “Pido salud y que no me abandonen. ¡Salud! Por la unión de nuestra familia y de las familias argentinas, que he oído que la cuarentena ha hecho que se separe mucha gente. ¡Que la Argentina salga, este es un país maravilloso y rico!”, dijo.

A continuación, Marcela y Juana expresaron también sus deseos para el año próximo, haciendo hincapié en la importancia de la familia como medio de contención para superar la pandemia. Entonces, la hija de Mirtha pidió hacer un “brindis extra”: “Por la cuarta generación. Que entre la cuarta generación de esta familia”, dijo y entonces Ámbar sorprendió a todos con su aparición.

“¡No quiero que termine este programa! (…) ¡Yo quiero seguir!”, dijo Mirtha ante el aplausos de los presentes.