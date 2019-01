Amalia Granata salió al cruce de los escandalosos dichos de Anna del Boca sobre Ricardo Biasotti: "No son ciertos"

El fuerte testimonio de Anna Chiara del Boca (18) respecto de por qué a sus nueve años decidió cortar el contacto con su padre, Ricardo Biasotti (59), generó un gran revuelo. En una entrevista con la revista Caras, la hija de Andrea del Boca (53) reveló una dolorosa anécdota con su papá: “Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con un asco… Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo ‘tenés olor a culo, no te quiero al lado mío’”.

Ante el silencio de Biasotti, fue Amalia Granata (37) quien salió a defender a quien fuera su pareja allá por 2004 y le tiró un palito a Andrea: “Estaba mirando la entrevista y veía cómo la madre la miraba a Anna mientras ella contaba situaciones que les puedo asegurar que no eran ciertas, me daba hasta como miedo esa madre”. Y profundizó: “Estaba vigilando cada palabra de lo que decía la nena, que ya no es una nena, es una mujer, con una mirada siniestra”.

Cuando Ángel de Brito le preguntó a Amalia si creía que “Andrea está detrás de ese testimonio”, Granata aclaró: “Yo puedo hablar de él, porque soy amiga y lo conozco. Tuvimos una relación hermosa y hoy somos amigos. Cuando yo salía con él la nena tenía tres o cuatro años, era chiquita. Yo nunca la vi a Anna, porque había tantos conflictos que preferimos no sumarle uno más. Imagínense que el padre tenga una novia...”.

Ahí, Mariana Brey se sorprendió e indagó: “¿Cómo podés saber que no es cierto si no conociste a la nena? ¿Cómo podés saber si no le dijo que tenía olor a culo?”. A lo que Amalia retrucó: “No lo conocen a Ricardo. No hay manera de que él diga esa frase. Es una persona que no es agresiva, no se maneja con ese vocabulario y menos con su hija”. Más tarde, insistió: “Yo les puedo decir que de la boca de él esas palabras no salen, y que yo fui testigo de la lucha y el dolor que él siente por su hija. Hace 10 años que no habla con ella. Siente dolor”.

Al final, Amalia Granata volvió a la carga contra Andrea del Boca, al referirse a las visitas que Anna Chiara hacía al hogar de Ricardo Biasotti: “Las visitas eran normales, la que lo hacía complicado era la otra parte. Él es una persona. Yo sé que en ese momento él le organizaba planes a su hija para que el fin de semana por medio que le tocaba la pase increíble. Yo lo sé, porque lo pasé con él, lo viví. Puedo asegurar que no está hablando de Ricardo, no sé en su imaginario de quién está hablando”.