Amalia Granata, muy fuerte contra el cambio de imagen de Jorge Rial: "Se dio un baño de lavandina y se hizo feminista"

Este miércoles, Amalia Granata visitó LAM y allí se encontró con Tartu, con quien mantuvo un serio cruce fuera de cámara, que fue calificado por Ángel de Brito como “un episodio”, aunque luego continuaron la discusión en vivo.

“El otro día Amalia contó todas las cosas que había dicho Jorge Rial sobre su vida”, dijo Ángel, dando pie al descargo de Granata. “No sabía que estaba Tartu como invItado. La verdad es que estoy muy incómoda porque, a los 41 años, elijo con quién compartir un espacio”, dijo ella.

“Rial me contó los días de ovulación junto al señor. Hacían una planilla y se mataban de la risa, él sobre todo, y decía que mi hijo no era hijo de su padre”, señaló Granata, al igual que lo hizo el lunes en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), y recibió un pedido de disculpas de Tartu.

Más sobre este tema Amalia Granata y el episodio que no le perdona a Jorge Rial: "Se puso a contar mis días de ovulación para ver si mi hijo era de mi marido"

AMALIA GRANATA ARREMETIÓ CONTRA JORGE RIAL POR SU CAMBIO DE IMAGEN

“¿Rial te pidió disculpas?”, preguntó el conductor. “No, ni tampoco me interesa. Entiendo que Tartu sea correcto y pida disculpas por toda esta cuestión de imagen por el tema del maltrato a la mujer. (…) Las acepto y termina el tema acá. Ni siquiera espero disculpas de Rial”, señaló Amalia.

“¿No te volvieron a invitar a Intrusos?”, insistió Ángel. “No recuerdo, porque viste que él después se quiso dar un baño de lavandina y se hizo feminista, con el pañuelo verde. Él me odiaba a mí porque retwitteaba agravios que me hacían a mí, se burlaba de mi postura”, recordó Granata.

Nazarena le preguntó a Amalia Granata si no creía que todo eso había pasado en el marco de “otra televisión”. “No era otra televisión porque fue hace cinco años y yo lo sufrí igual. Y él sabía el daño que estaba haciendo, más allá de la época”, cerró la periodista.