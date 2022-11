Amalia Granata hizo un desesperado pedido en TV: "Nadie quiere venir a cuidar al pibe, necesito una empleada"

En pleno móvil con LAM, Amalia Granata miró a cámara y sorprendió con un desesperado pedido, luego de que su hijo menor, Roque, ingresara a la nota totalmente empapado por haber estado sin su supervisión en la pileta.

"No puedo más, hijo. Te juro", dijo la diputada, sincera y sin filtros, cosechando la risa de los integrantes del programa de Ángel de Brito.

Acto seguido, Granata continuó: "Cuando pasó que casi me muero en la cirugía, por un pico de estrés, me fui una semana a Miami con mi marido, solos, para poder bajar cambios. ¡No sabés lo mal que se portó este y la hermana mayor!".

"Vinieron mi hermana y mi mamá a cuidarlos y ya no quieren venir más. Me hacían videollamadas a cada rato. Me rompieron la cabeza todas las vacaciones. Nadie me quiere venir a cuidar al pibe”, expresó Amalia.

DESESPERADO PEDIDO DE AMALIA GRANATA EN TV

“Hace un mes que estoy sin empleada. Además de mi trabajo, limpio toda mi casa, cuido a los pibes, voy al colegio. Me estoy volviendo loca", reveló Granata, lista para hacer a cámara un pedido personal.

"Un llamado a la solidaridad: yo soy buena persona. Las trato súper bien (a las empleadas) porque dependo de ellas. Mi vida depende de ellas. ¡Necesito una empleada!", finalizó Amalia, desbordada.