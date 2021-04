Amalia Granata y una definición sin filtros contra Jorge Rial: "Antes le tenía cierto temor por cómo se manejaba, pero ya no"

A principios de 2016 Amalia Granata (40) había viajado a Estados Unidos para conocer a Leo Squarzon, quien no solo se convertiría en el amor de su vida sino que meses después la haría madre de Roque (4). Casados y enamorados, en su momento la legisladora por Santa Fe y el empresario gastronónico fueron foco del minucioso análisis de Intrusos, en particular de Jorge Rial.

"Hubo un programa en el que contaron mi ovulación y dijeron que mi hijo no era de mi marido. Imagínense si sabré lo que es el desprecio, en ese momento, hacia la mujer", afirmó Granata en Los Ángeles de la Mañana.

Luego, explicó: "Fue en el programa de Rial, él y sus panelistas hicieron un gráfico de que no les cerraba el tiempo de conocer a mi marido con mi ovulación. Decían que mi hijo no era hijo de Leo".

"Tengo 40 años y ese miedo a que me bloqueen ya no lo tengo. Porque hacían eso, te denostaban desde la pantalla, o te bloqueaban de canales y programas". G-plus

Al final, Amalia Granata fue cítica con el tratamiento que Jorge Rial hizo de su maternidad, reveló cuánto la afectaba el periodista y sentenció: "En su momento uno quizá le tenía un cierto temor por cómo se manejaba, y hoy ya no le temo. Tengo 40 años y ese miedo a que me bloqueen ya no lo tengo. Porque hacían eso, te denostaban desde la pantalla, o te bloqueaban de canales y programas".