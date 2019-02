Allá por 2004, y durante poco más de año, Amalia Granata (37) fue pareja de Ricardo Biasotti (59) y en carácter de amiga del financista salió a defenderlo en público tras los dichos de Anna Chiara del Boca (18), la hija que su expareja tuvo con Andrea del Boca (53). Primero, la periodista aseguró que no es cierto el relato de la joven sobre los presuntos dichos de Biasotti: "Él me miró y me dijo ‘tenés olor a culo, no te quiero al lado mío’”.

Más sobre este tema Habló Ricardo Biasotti tras las polémicas declaraciones de su hija con Andrea del Boca: su fuerte denuncia

Después, en un móvil para Los Ángeles de la Mañana, Granata reflexionó sobre la producción de fotos que acompañó la extensa entrevista a Anna. “Ricardo no la pasa bien. ¿Saben lo que es ver a tu hija en la tapa de una revista? Una nena tan linda, tan preciosa, a la que la han disfrazado, la han maquillado así cuando es divina… Es una opinión mía. Para mí le podrían haber hecho una nota hermosa lanzando su carrera, con una nena de 18 años natural, fresca, ¿y la han puesto así, con ese título degradando al padre?”.

Más sobre este tema Amalia Granata salió al cruce de los escandalosos dichos de Anna del Boca sobre Ricardo Biasotti: "No son ciertos"

Cuando Ángel de Brito interpretó que Amalia apuntaba al fuerte contraste entre la imagen de femme fatal de Anna Chiara del Boca y su desgarrador testimonio, Granata coincidió y agregó: “Ella es sexy o linda porque la nena es linda natural, fresca. Para mí, maquillarla así, me parece que la expone”.