Alfa y Juan protagonizaron una escandalosa pelea en la previa a la boda de Gran Hermano 2022

La previa a la boda de Gran Hermano que se “casaron” Julieta, Marcos y Nacho fue escenario de una furibunda discusión entre Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito, que casi termina a las trompadas.

Todo comenzó cuando Juan realizó un vivo junto a Maxi Giudici con el objeto de mostrar cómo se estaban preparando para ingresar a la casa por última vez junto al resto de los participantes de esta edición del reality.

Sin embargo, y fiel a su estilo de confrontar al empresario, Reverdito dijo: “Los dos pensamos igual sobre un participante en particular”. Acto seguido, el novio de Juliana exclamó: “Alfa la con… de tu madre”, un insulto que el taxista remató con un contundente “Forro”.

WALTER ALFA SANTIAGO CASI SE VA A LAS MANOS CON JUAN REVERDITO EN LA PREVIA DE LA BODA DE GRAN HERMANO 2022

Con el vivo ya emitido, alguien alertó a Alfa, que, enfurecido, salió a buscar a Reverdito por los pasillos del estudio en el que estaban preparándose emitiendo todo tipo de improperios. “Mirá, mirá. Está put… Alfa. Miren, miren”, adelantó Reverdito mientras abría la puerta de su habitación. Así se pudo ver a Walter avanzando por el pasillo, mientras Ariel trataba de calmarlo

“Me acaban de mostrar el vivo que estaban haciendo. La conc.. de tu madre, vení dale. Vos y el otro”, se lo escuchaba decir a Alfa a través del celular de Juan, que seguía transmitiendo. “¿Por qué puteas? Con mi vieja no”, dijo el taxista, que buscaba confrontar, tal vez físicamente, a su rival del reality.

“¡A mi vieja no! ¿Qué me put…, bol…?”, lo desafió Reverdito a Alfa. “¡No, no! ¡Te voy a romper la cabeza! ¡Si estoy solo haciendo el vivo! ¡Pero lo voy a cag... a trompadas!”, vociferó Juan, mientras Maxi le advertía: “Es un enfermo que quiere quilombo”.