Alfa firmó la paz con Ariel en Gran Hermano 2022 y se fundieron en un abrazo: "Vi una faceta diferente"

Parecía que nunca iba a suceder, pero en una gala muy especial Alfa y Ariel en Gran Hermano 2022 dejaron atrás su pelea y se abrazaron para dar por terminado su enemistad. Todo se dio después de que el concursante más grande de la casa simuló que abandonaba la casa.

La actitud de Ariel de intentar frenar a Alfa lo conmovió. “Yo creo que todos nos equivocamos y siempre hay tiempo en la vida para retractarse y tratar de dar marcha atrás para reparar los errores”, empezó diciendo Walter.

“A veces estar cerrado en algo es un gran error y cuando él hoy dijo ‘yo me pongo delante de la puerta y no te voy a dejar salir’ vi una faceta de él que quizás yo no la vi. Que él se pudo haber equivocado conmigo, como yo me equivocado con varios acá adentro. Está bueno dar marcha atrás”, reflexionó.

Alfa: "Cuando él hoy dijo ‘yo me pongo delante de la puerta y no te voy a dejar salir’ vi una faceta de él que quizás yo no la vi. Está bueno dar marcha atrás". G-plus

ALFA Y ARIEL SE RECONCILIARON EN GRAN HERMANO 2022

Santiago del Moro destacó el acercamiento de los participantes, luego de varios enfrentamientos. Ariel, por su parte, celebró el final de su rivalidad.

Más sobre este tema La reacción de Alfa cuando Ariel lo imitó en el juego que propuso Gran Hermano: "Ya vamos a hablar después"

“Yo siento que la discusión que tuvimos fue en 1980. Quedó muy al principio y de mi parte, cero drama de mi parte. Yo sueño con él en la final. Es un competidor que me encanta que esté en la casa”, afirmó.

Más sobre este tema Romina estalló de bronca contra Santiago del Moro tras llorar por la falsa salida de Alfa de Gran Hermano

A pedido del conductor, Alfa y Ariel terminaron abrazados. ¡Bandera blanca!