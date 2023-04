Alexis Puig anunció su casamiento con Luciana Méndez, a días de concretar su divorcio de Lola Cordero

Después de casi 20 años juntos con su exesposa y madre de sus hijos Lola Cordero, Alexis Puig rehízo su vida sentimental al lado de Luciana Méndez, a quien conoció por Instagram por sus gustos en común por el cine de terror. La pareja está tan enamorada que a un año del inicio de su romance, anunciaron su casamiento.

En Socios del espectáculo contaron la novedad de la pareja, quienes se muestran muy felices y cómplices en las redes, en medio del divorcio de los periodistas que no es en los mejores términos.

Mientras que la panelista de Todas las tardes disfruta de su soltería. “Lolita está en otra completamente. Está feliz de la vida, viajando un montón. Cumplió 50 años y sus amigos le hicieron una fiesta sorpresa”, contó Nancy Duré. “A mí me dicen que hay un muchacho joven, muy apuesto, pero ella por ahora me lo niega. Me dice que está feliz de la vida y espléndida”, completó.

EL ESCANDALOSO DIVORCIO DE LOLA CORDERO Y ALEXIS PUIG

Lola Cordero y Alexis Puig terminaron con el trámite del divorcio esta semana y se conocieron los detalles del mismo con su división de bienes, tras casi dos años de su separación. “En las últimas horas me enteré de un divorcio tras una separación que tuvo su cuota escandalosa, las dos personas de las que hablo trabajan en el medio”, comenzó diciendo el conductor de Mitre Live.

“En el 2021 ellos dieron a conocer la noticia de la ruptura y ahora tengo el dato confirmado por los protagonistas, una relación que se terminó después de 20 años”, agregó el periodista.

Y continuó: “Él ya tiene nueva novia y a ella no se le conoce nadie por ahora, pero asegura estar más feliz que nunca y ahora la vas a escuchar, ella se quedó con la casa y él con el auto”.