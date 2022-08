Alex Caniggia puso una tremenda condición para ingresar a su fiesta vikinga: "Si no te rapabas, tenías que pagar 5 mil pesos"

El fin de semana pasado, Alex Caniggia fue el anfitrión de una fiesta vikinga, en un conocido bar de San Telmo, y Estefi Berardi contó en Mañanísma (lunes a viernes, a las 10 hs, por Ciudad Magazine) la increíble condición que les puso a sus amigos para el ingreso.

"Algunos invitados se indignaron y se volvieron a la casa. No entraron a la fiesta", comenzó diciendo la panelista, lista para revelar el picante motivo.

"Pampito, imaginate que yo te invite a una fiesta y que te quiera cobrar la entrada. O sea, te invito, pero te cobro", le dijo Estefi a su compañero, quien aclaró: "Si cobraban entrada, la plata era para Alexander, porque el lugar no cobra entradas".

Y Berardi reaccionó filosa: "Quiso lucrar con sus amigos. Es terrible. No da notas si no le pagan. Todo es la guita".

"Te obligaban a raparte. Tenías que quedar pelado total. Si no te querías rapar, tenías que pagar 5 mil pesos por la entrada". G-plus

LA PICANTE CONDICIÓN DE INGRESO A LA FIESTA LOS HOMBRES

"La condición de la fiesta era la siguiente: te obligaban a raparte. A cero. Tenías que quedar pelado total. Si no te querías rapar, tenías que pagar 5 mil pesos por la entrada... Algunos le decían 'laburo en una oficina', 'no da con mi perfil'. Algunos se volvieron a la casa", detalló la panelista.

Sin poder creer la firme "cláusula" de ingreso a la fiesta vikinga, Pampito acotó: "Yo si soy amigo y no me deja entrar, no le hablo más".

LA CONDICIÓN DE INGRESO A LA FIESTA PARA LA MUJERES

En ese marco, Estefi contó que el ganador de El Hotel de los Famosos arribó al bar vikingo con su novia, Melody Luz, quien, al igual que Charlotte Caniggia, "tuvieron coronita".

"La condición para las mujeres era hacerse dos trenzas o pagar 5 mil pesos. Era más fácil. Charlotte tenía un rodete. Ella tenía coronita. Y Melody tampoco tenía trencitas", señaló Berardi.

Al ver en pantalla las imágenes de Alex rapándose y cortándole el pelo a su representante, la panelista concluyó: "¡Qué loco que está Alexander!".