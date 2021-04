Alex Caniggia, durísimo con Andrea Rincón tras un cruce en MasterChef Celebrity 2: “Dicen tantas pavadas”

Este lunes MasterChef Celebrity presentó una particular gala en la que los participantes de la primera versión se enfrentaron a los de la segunda. Pero durante la competencia se produjo un momento en el cual pareció que Alex Caniggia dio por finalizada su buena onda con Andrea Rincón tras una frase de ella que no le gustó nada y lo llevó a calificarla de “pavada” y a revelar que “ya no aguanta” a algunos compañeros.

Todo comenzó cuando Patricia Sosa se vio necesitada de limón y comenzó a pedir uno entre sus compañeros. “Chicos, ¿quién me presta un limón?”, preguntó, y entonces Sol Pérez le señaló que quizá Caniggia tuviese uno.

“Yo tengo uno, y lo voy a usar”, le dijo el cantante a Patricia, y su respuesta llamó la atención de Andrea Rincón, que pocos minutos antes le regaló a Caniggia la posibilidad de elegir a su rival. “Re verdugo: yo tengo uno pero no te lo doy”, le dijo ella con voz chillona.

“Pero es verdad”, se limitó a contestar él, aunque luego se explayó más delante de la cámara. “Dicen tantas pavadas que ya ni los aguanto”, señaló Alex Canggia y ¿le declaró la guerra a Andrea Rincón?