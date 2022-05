Alejandro Huevo Müller habló de la acusación de Romina Gaetani contra Facundo Arana: "Le creo a ella"

Romina Gaetani acusó a Facundo Arana, con quien trabajó en Noche y Día, de haber vivido situaciones violentas y Alejandro "Huevo" Müller opinó al respecto.

Aunque aclaró que no está completamente al tanto del ida y vuelta entre Romina y Facundo en los medios tras la acusación de la actriz, expresó que siempre cree en las mujeres.

"Supongo que si lo dijo Romina es porque es así, le creo a Romina. No sé en qué condiciones lo dijo porque yo no no escuché nada. Pero es un tema muy delicado para opinar libremente", expresó el actor en diálogo con El Show del Regreso.

HUEVO MULLER SE MOSTRÓ A FAVOR DE LAS MUJERES

Antes de cerrar, el actor aclaró que siempre cree en la palabra de las mujeres que se animan denunciar a los hombres que las maltrataron.

"Siempre les creo a las mujeres, siempre les creo. Sí, absolutamente. Me parece que es hora de que se hagan escuchar si tuvieran una situación de violencia o de la que fuera incómoda con un hombre", sentenció, con firmeza.