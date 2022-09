Alejandro Fantino sorprendió al responder si invitaría a Miriam Lanzoni a su boda con Coni Mosqueira

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casarán en Bahía Blanca el próximo 21 de octubre y el conductor habló con Socios del espectáculo para contar cómo se prepara para ese momento, aunque no pudo ocultar su incomodidad cuando le preguntaron su invitaría a Miriam Lanzoni.

En una entrevista anterior, Miriam Lazoni contó que no tiene un vínculo tan cercano con Fantino como para invitarlo a su boda, que se sería en un futuro cercano, pero contó que no recibió todavía la invitación para la fiesta de su ex: “Voy a ver si tiene bien mi dirección”, ironizó.

Tras emitir imágenes de la despedida de soltera de Coni Mosqueira, los Socios entrevistaron a Fantino, que contó todos los detalles de la boda. “Vivo un momento re lindo para mi vida. La encontré y siento que ella siente lo mismo por mí, y cuando pasa eso es buenísimo”, dijo.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE FANTINO CUANDO LE CONSULTARON SI INVITARÍA A MIRIAM LANZONI A SU BODA

Pero la actitud del conductor de Animales sueltos cambió cuando le consultaron su invitaría a Lanzoni a su boda, luego de que las panelistas del ciclo afirmaran que no se saluda con Mosqueira cada vez que se encuentran.

“Ya me llevás a ‘temas’”, dijo Fantino, notablemente incómodo pese a lucir una sonrisa de oreja a oreja, aunque no se privó de contestar que, en caso de ser invitado al casamiento de Lanzoni, iría. “Vamos”, dijo, antes de desaparecer fuera de cámara.

“Él va al del ella, pero a ella no la invita. Pero es porque Miriam no tiene onda con la actual de él”, dijo Rodrigo Lussich. “A Fantino le encantaría invitarla, eso hay que decirlo, pero no puede hacerlo porque a Coni no le cae bien Miriam”, agregó Mariana Brey.