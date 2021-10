Alejandro Cipolla aclaró cuál es su relación con More Rial: "Nunca pasó nada y mi pareja me preguntó si estaba en algo con ella"

Al igual que Morena Rial, su abogado, Alejandro Cipolla, tuvo que salir a aclarar públicamente cuál es su vínculo. Es que sus seguidores fantasean con la posibilidad de que sean más que amigos y que los una algo romántico más que una relación de trabajo.

Luego de que More aclarara que quiere un montón al abogado pero que no están saliendo, el letrado charló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y también habló de su vínculo con la hija de Jorge Rial.

"Es como que se desvirtuó todo... Somos amigos y nos hablamos todos los días, constantemente. La quiero pero como amiga... Ella también siempre lo remarca y nos tenemos un aprecio increíble", afirmó.

Además, aclaró que él ya está en pareja. "Aparte conocí a sus parejas y también a sus candidatos. Nunca pasó absolutamente nada y yo estoy comprometido", sumó, contundente.

Para colmo, este rumor de romance con More a Alejandro le trajo conflictos con su novia.

"Mi pareja me preguntó si estaba en algo con ella. Al ser público, trasciende mucho más y la otra persona que no es pública no entiende si es un juego de la prensa o no. Morena lo explicó perfecto", sumó.

Y se despidió elogiando la forma de ser de More, remarcando que viajará a Córdoba y que cenarán juntos.

"Ahora tengo que ir para Córdoba y es probable que cene con ella. Es una genia y una persona muy introvertida hasta que entra en confianza. Ella tiene un circuito cerrado de personas que habla. Si son ocho es mucho. Y vínculo cercano serán tres personas de confianza en la cual me incluyo yo. Ella es tímida y eso provoca que la gente piense que es mala onda y la verdad es que es de diez ella”, cerró.

¡Clarito!