Alejandra Maglietti contó la charla que tuvo con Jonás Gutiérrez tras su separación: "Volví a hablar por una cuestión administrativa pendiente"

Los planes de casamiento quedaron truncos cuando Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez reconocieron la crisis. Y tiempo después, anunciaron la separación. Ella se dio cuenta de que no querían lo mismo a futuro y decidió dar un paso al costado. Soltera y sin apuro, hoy por hoy tiene buena onda con su ex.

En diálogo con la revista Pronto, la panelista de Bendita (El Nueve) contó que tuvo una charla telefónica con el futbolista tras su separación. "Quedó todo bien y volví a hablar hace un tiempo por una cuestión administrativa que teníamos pendiente; hablamos con la mejor", contó.

Además, reconoció que ya no tiene ganas de meterse en "dramas innecesarios". "No nos volvimos a cruzar porque no tenemos ámbitos muy parecidos. Tenemos algunos amigos en común pero pocos, no lo volví a ver", aclaró.

¿Cómo reaccionaría si le contaran que él rehizo su vida? "Está perfecto, ya pasó un montón de tiempo y él tiene todo el derecho. No tengo ningún tipo de injerencia hoy en su historia. Y si bien conservo los mejores recuerdos, nuestra historia ya es pasado y fue linda mientras duró. Se acabó y yo también tengo derecho a rehacer mi vida", sentenció.

¡Dio vuelta la página!