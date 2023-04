Alejandra Maglietti apuntó contra quienes critican su cuerpo: "Logran instalar inseguridades"

Muy enojada, así se mostró Alejandra Maglietti en Twitter, red social en la que se descargó contra la "policía de la anatomía", haciendo hincapié en que está harta que opinen sobre su cuerpo.

“Qué plomo la policía de la anatomía y la estética que abunda en las redes sociales. Ñañaña, que tu piel, que tenés que no sé qué en la cara. Te ven cosas que uno jamás se miró y la verdad que logran que se instalen inseguridades que uno no tenía...".

“Yo que estoy acostumbrada a la crítica despiadada, me genera eso. Me imagino lo que deben sentir otraspersonas que quizás todavía no tienen el cuero tan duro... Y después preguntan por qué usamos filtro. Claro amigo, lo hacemos porque llueven dardos que uno no tiene ganas de sentir".

"Igual, mi política va a seguir siendo ponerme, ser y usar lo que me plazca a pesar de la policía estética que abunda en Twitter, Instagram o TikTok”, se descargó Alejandra, harta de que opinen sobre su corporalidad.

ALEJANDRA MAGLIETTI LE CONTESTÓ SIN FILTRO A QUIEN LA CUESTIONÓ POR MAQUILLARSE

"¿Por qué te maquillás tanto?", también le preguntaron a través de sus stories de Instagram.

“Porque hago lo que quiero y lo que me gusta. Además, ¿qué es tanto? Es una apreciación subjetiva la cantidad que vos considerás que es excesiva. Quizá para mí sea poco. Además, es un prejuicio que el maquillaje es un ‘engaño’”, sentenció, de nuevo, con claridad.