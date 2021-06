La alegría de Reina Reech por el nacimiento de su segundo nieto, Belisario: "Tengo inmensas ganas de conocerte"

Súper feliz por el nacimiento de su segundo nieto, Belisario, así se mostró Reina Reech en sus redes sociales. La mamá de Juana Repetto compartió dos fotos, una que muestra al bebé a minutos de haber nacido junto a su mamá y su papá, Sebastián Graviotto; y otra en la que se la ve junto a su hija y Toribio antes de la llegada de "Beli".

Además de mostrarse súper contenta por el nacimiento de su segundo nieto, remarcó que su hija es una "leona" y celebró que el parto saliera como ella quería. "Bienvenido Beli, amor de mi vida. Me llena de felicidad que Juana y Sebastián lograran el parto que deseaban, sin intervención, respetando y cumpliendo lo que anhelaban para la llegada de Beli. Hija, sos una leona, se te ve tan plena en cada foto y video del parto que me llena de emoción y alegría. Te admiro como mujer, como mamá y te amo profundamente. Acá también comparto la última foto con Beli en la panza cuando me dejaron a Toro para ir a la clínica", expresó.

Y se despidió remarcando que no ve la hora de tener "a upa" al pequeño. "Tengo inmensas ganas de conocerte Belisario, de tenerte en mis brazos y amarte tanto como amo a Toris, que es un campeón, se porta re bien y adora compartir con su Abu cada momento. Con mi corazón expandido por tanto amor, toda mi gratitud y todas las bendiciones al nuevo integrante de nuestra hermosa familia. Amores puros y eternos", cerró, muy agradecida.

¡Abuela feliz!