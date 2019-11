Alberto Fernández opinó sobre las series que hablan de política: "Me parece muy mala House of cards y Veep es maravillosa"

Cada uno de nosotros tiene diversas preferencias a la hora de elegir series o películas. ¿Se imaginan cuáles son las de Alberto Fernández? En una entrevista con Página 12, el presidente electo contó cuáles son sus ficciones preferidas.

“Series me gustaron muchas, Breaking Bad me encantó", comenzó diciendo Fernández. Y opinó sobre la que algunos afirman que es la serie política por excelencia: "A diferencia de lo que muchos creen, me parece muy mala House of Cards. A mí me parece que eso no muestra la política, eso muestra una ficción sobre lo peor de la política. La política no funciona como dicen ahí”.

Y recomendó una serie que, según él, muestra la política cómo es o, al menos, se asemeja más a la realidad. "Veep es una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Está hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Acaba de salir hace unos meses atrás y es maravillosa".

Entusiasmado, detalló cómo es la ficción que lo tiene súper enganchado. "Son capítulos de media hora y es la historia de una vicepresidente que se queda con la presidencia. A partir de allí, todos los personajes que giran en torno a ella son los que existen en la política”, concluyó.

Veep muestra la vida de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Selina Meyer, interpretada por Julia Louis-Dreyfus.

¿La van a ver?