Ailén Díaz asegura que su bebé es hijo de El Noba y reclama un ADN: "Quiero que lleve su apellido"

Ailén Díaz aseguró en sus redes sociales que en abril tuvo un bebé, que sería hijo de El Noba, pero que no llegó a contárselo, ya que él falleció en junio de este año.

La joven reclamó en la Justicia un ADN y subrayó que su reclamo no es económico; desea que su bebé conozca su identidad.

Además, contó que tuvo intimidad con el músico una sola noche, mientas él estaba en pareja con Priscila, con quien hoy por hoy tiene una buena relación.

FUERTE TESTIMONIO DE AILÉN DÍAZ, QUE TENDRÍA UN HIJO CON EL NOBA

“Más allá de saber quién sea el padre o no, el tener un hijo es un cambio en la vida. Yo decidí cambiar mi vida para tenerlo. Yo lo elegí desde el minuto uno y oh casualidad Lauty no era El Noba. Era simplemente Lauty”, contó Ailén.

Además, reveló que la mamá de él, Vanesa Aranda, le habría "cerrado la puerta" en la cara, mientras que la familia paterna del artista se puso a disposición para ayudarla a descubrir si el cantante es padre de su hijo.

“Buena gente es querer colaborar en un ADN como hacen ellos. Los que más dicen amarlo prefieren no hacer nada y que toquen el cuerpo, que no descanse nunca en paz", sumó, contundente.

AILÉN DÍAZ ACLARÓ QUE SU RECLAMO A LA FAMILIA DE EL NOBA NO ES ECONÓMICO

Antes de cerrar, AIlén contó que quiere que su hijo conozca su verdadera identidad.

"El reclamo que hago no es económico, a mi hijo no le falta nada, es solo para que lleve su apellido y sepa quién fue su papá", sentenció, contundente, además de contar que jamás pensó en interrumpir su embarazo porque su hijo es "una bendición".