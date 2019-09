Ailén Bechara, tras eliminar a Leticia Brédice en el Súper Bailando: "Nunca me la creí; a veces digo 'ay, nena, ¿por qué no te la creés un poco más?'"

Las últimas galas de Ailén Bechara y Cae en el Súper Bailando se caracterizaron por los bajos puntajes y fuertes críticas del jurado, hechos que hicieron romper en llanto a la bailarina en medio de la pista.

Ahora, en medio de la felicidad que vive por haber pasado un duelo telefónico, en el que venció a Leticia Brédice con 60,83% de los votos, Ailén se sinceró al aire.

"No todo el mundo me quiere, porque yo lo veo en las redes. Hay muchos mensajes lindos y hay otros que me pregunto '¿por qué me odia tanto si no me conoce?'". G-plus

Indagada por su actitud de dar a conocer todo aquello que pasaba entre la intimidad de los ensayos junto a Cae, sus enojos y sus descuerdos con los encargados de puntuarla, Bechara expuso su opinión: "Pero a veces pienso ‘ay, Ailén… ¿por qué decís todo lo que pensás?’, porque eso también genera odio", remarcó en el piso de Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

Además, la invitada habló de las repercusiones que genera en las redes: "No todo el mundo me quiere, porque yo lo veo. Hay muchos mensajes lindos y hay otros que me pregunto '¿por qué me odia tanto si no me conoce?'".

"Algunos dicen 'ay, te la creíste'. Cuando yo sé que al contrario, tengo la autoestima por el piso. No me la creo nada, nunca me la creí. Al contrario, digo 'ay nena, ¿por qué no te la creés un poco más? ¡Salí con la frente en alto!'". G-plus

"Algunos dicen 'ay, te la creíste'. Cuando yo sé que al contrario, tengo la autoestima por el piso. No me la creo nada, nunca me la creí. Al contrario, digo 'ay nena, ¿por qué no te la creés un poco más? ¡Salí con la frente en alto!'", cerró, íntima.