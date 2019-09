Ailén Bechara reveló la picante frase que le dijo a Cae: "Si pensás que soy una estúpida, decimelo y punto"

Ailén Bechara y Cae son los protagonistas de un sorpresivo enfrentamiento en el Súper Bailando 2019. “Llegó un momento en el que dije paremos la moto y conversemos. Estaba que volaba porque soy ariana, muy impulsiva y no me quiero ir a mi casa con nada”, comenzó la modelo en Siempre Show, por la pantalla de Ciudad Magazine.

“No hubo ningún detonante, pero cuando uno siente que la cosa no está funcionando como al principio, propuse arreglar lo que estaba pasando. Le dije: ‘Si pensás que soy una estúpida, decímelo’", continuó Ailén.

"No se estaba dando la charla fluida de los primeros días. Por ejemplo: una vez llegué a un ensayo con cara de traste porque había tenido un problema, me largué a llorar y expliqué que me había pasado. Todo se podía hablar", completó Bechara.

