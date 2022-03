Ailén Bechara eligió un look súper chic para llevar a su hijo a su primer día de clases: "No pudo soltarme"

Re contenta por su feliz presente en familia y dándole la espalda a las críticas que le hacen por viajar muy seguido, Ailén Bechara comparte en Instagram los momentos más lindos con su hijo, Fran.

El nene retomó las clases e inició salita de cuatro. Su mamá, siempre firme junto a él, lo acompañó en su primer día y lució un look súper chic que no pasó desapercibido.

"Hoy fue el primer día de jardín de Fran. Sala de cuatro ya", expresó Ailén junto a las fotos que la muestran con su hijo minutos antes de que entrara al jardín de infantes.

¿Qué se puso? Un pantalón cintura alta bien sueltito con un crop top del mismo color, amarillo pastel, y unas zapatillas blancas a las que coronó con unos anteojos de sol negros.

AILÉN BECHARA CONFESÓ QUE LE COSTÓ SEPARARSE DE SU HIJO

"Si me preguntan cómo fue el comienzo, les tengo que confesar que él tenía muchas ganas de arrancar y de ver a sus amigos pero no pudo soltarme y solo quería a su mamá (más mucha angustia porque su papá viajó), así que estuvimos en una mini adaptación por hoy. Qué difícil. Y que angustiante para una como mamá, nos fuimos y yo con el corazón roto", sentenció Ailén admitiendo que no le fue fácil dejar a su hijito en el jardín e irse sola.