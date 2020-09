Agustina Cherri reveló por qué no muestra el rostro de su hija Alba en Instagram: "Es muy chiquita y no sé si quiere"

Muchos se preguntan por qué Agustina Cherri comparte fotos en sus redes sociales con Muna y Nilo, los hijos que tuvo con su expareja Gastón Pauls, pero prefiere no mostrar el rostro de su beba Alba Vera (11 meses), fruto de su romance con Tomás "Pepo" Vera.

En Instagram, la actriz les dio a sus seguidores la posibilidad de que le preguntaran lo que quisieran antes de tener que atender a su bebita "¿Querés preguntar algo? Aprovechemos antes de que se despierte", escribió a través de sus stories contando que tenía un ratito libre.

"Porque es muy chiquita y no sé si quiere. Ya crecerá y si quiere me lo hará saber, como hizo Muna a los 11 años". G-plus

Una seguidora quiso saber por qué no muestra el rostro de la beba y Agustina reveló el motivo. "Porque es muy chiquita y no sé si quiere. Ya crecerá y si quiere me lo hará saber, como hizo Muna a los 11 años", respondió.

Muna, que es súper talentosa, ya tiene su propia cuenta en la que comparte videos cantando y tocando el ukelele.