Agustina Cherri habló de su orgullo por Gastón Pauls: "Es maravilloso ver cómo pudo transformar el dolor y la enfermedad en un recurso de ayuda"

Mientras se prepara para debutar con la ficción La 1-5/18 que saldrá por la pantalla de eltrece, Agustina Cherri abrió las puertas de su intimidad y se refirió a su expareja, Gastón Pauls, con quien tiene a sus hijos Muna (12) y Nilo (9), y destacó su fortaleza para superar sus adicciones.

“Es maravilloso. A mí me genera mucho orgullo Gastón, ver cómo pudo girar la página, cómo pudo transformar el dolor y la enfermedad en un recurso de ayuda. Yo viví un montón de cosas con él y te puedo decir que me genera mucho orgullo”, comenzó diciendo la actriz en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Me da mucho orgullo por él, por mis hijos, por lo que representa, su evolución, la clase de persona que es y el servicio que da hasta por fuera de las cámaras. Porque hay muchos que se han acercado al programa que habla de eso. Pero el trabajo que él hace con el tema y que nadie sabe pero yo sí sé por la relación que tengo con él”, agregó, sobre el conductor de Seres Libres donde entrevista a distintas figuras y ayuda a personas que atraviesan la misma experiencia que le tocó vivir a él.

Luego, dio más detalles del perfil solidario que tiene Pauls: “Si la gente supiese el trabajo silencioso que hace Gastón, a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, sería de admiración a nivel social, desde la sociedad en general. Poner en boca algo de lo que mucho tiempo no se habló. Era totalmente necesario para las víctimas y los familiares de las víctimas. Siempre tiene mi apoyo incondicional”.

Y cerró: “Por eso me parece que poner en palabras y hablar de temas que tiempo atrás eran ocultos, me parece muy importante. Hay que hablar, porque es una realidad que viven muchísimas personas. Sucedes mucho más de lo que nosotros creemos, justamente, porque no se habla. Y es súper necesario porque todos tenemos a un amigo, a un familiar, a un allegado, a un conocido, a un amigo de un amigo que lo padece. Así que hay que unir conocimientos, esfuerzo y ayuda”.