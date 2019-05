Agustina Casanova presenta a Cooper, su perro Pomerania: "Es un amor que nunca creí tener, es el rey de la casa"

"Tiene tres meses y medio, y es el rey absoluto de la casa", dice Agustina Casanova (33) al tiempo que Cooper, su Pomerania bebé, le besa toda la cara ¡con lengua y todo!

Súper canchera con un top y un jean roto, bien rocker, la periodista y conductora de Telefe, C5N y Radio One recibe a Ciudad en su acogedor duplex del barrio de Belgrano. Allí vive junto con su marido Lautaro Mauro (46) y el nuevo integrante de la familia, que presenta en exclusiva para #Bicheros, la sección más tierna de este sitio.

Súper cuidadoso con los múltiples adornos y delicados muebles del lugar, Cooper revolotea en los sillones mientras Agustina cuenta cómo le cambió la vida esta convivencia "de a tres".

"SI BIEN OBVIAMENTE ESTOY A FAVOR DE LA ADOPCIÓN, EN ESTE CASO YO QUERÍA ESTA RAZA PORQUE SÉ QUE SON MUY MIMOSOS, CARIÑOSOS. ES UN PERRO QUE ANHELÉ Y SOÑÉ". G-plus

-¿Por qué elegiste un Pomerania?

-Hace muchos años conocí esta raza. Fue en un viaje donde vi un perro que me encantó, que se dormía al sol y le pregunté al dueño por la raza y me dijo "Pomerania". Y me quedó grabado. En otro viaje que hice encontré un peluche que era igual a ese perrito que había visto y que tanto me había gustado. Me lo compré y fue como una expresión de deseo, de hecho me lo traje y lo puse en mi mesita de luz. Y hace poco conocí una chica que me pasó el dato del criadero del suyo y averigüé. Es una raza difícil de conseguir porque no nacen muchos, tienen muy poca cría. Nació el 2 de enero y a los 60 días ya me lo dieron. Es un perro que anhelé y soñé. Y si bien obviamente estoy a favor de la adopción, en este caso yo quería esta raza porque sé que son muy mimosos y cariñosos.

-¿Cómo fue la decisión del nombre?

-Lo vi y dije "se llama Cooper". Le vi cara y le puse así.

-¿Cómo es la adaptación de un nuevo integrante a esta familia?

-Es un amor que nunca creí tener. Por supuesto que la rutina nos cambió. No queremos dejarlo solo, por ejemplo. Estamos muy pendientes. A él, por su parte, le gusta llamar bastante la atención, ser el centro. Le encanta que le jueguen y cuando se tranquiliza y se va durmiendo me encanta. Nos estamos conociendo. Es muy inteligente, muy perceptivo y uno también lo va entendiendo a él. La convivencia es espectacular, llenó la casa de amor y de vida. Siempre es lindo tener un perrito. Nosotros como pareja todavía no habíamos tenido mascota, es la primera incorporación a la familia de Lautaro y yo.

-¿Es una prubea antes de un bebé?

-Puede ser. El trabajo que da, está, ja, ja. Hay que estar bastante pendiente.

-¿Se ocupan los dos?

-Sí. Yo trabajo bastante y Lautaro se ocupa cuando yo no estoy. En casa es más rebelde igual y afuera se porta mejor, es como que él sabe.

-A ver, ¿del baño por ejemplo, quién se ocupa?

-Por ahora lo baño acá, pero no le gusta mucho el agua. Tiene que ser rápido. Lo bueno es que termino de bañarlo, se sacude y ya como que se "arma" su peinado. Es como un leoncito.

-¿Tiene sus elementos especiales?

-Sí. Tiene su shampoo, su cepillo, su toalla, su cuchita. También tiene sus juguetes. Ahora estoy pensando en comprarle alguna ropita. Es muy divertido y muy compañero. Lo que más me gusta es llegar a casa y que me esté esperando, que mueva la cola. Parece trillado, pero cuando pasa decís "claro, esto es amor absoluto". Estamos muy contentos de poder tener a Cooper.

"¿Si este perro es una prueba antes de un bebé? Puede ser. El trabajo que da, está, ja, ja. Hay que estar bastante pendiente". G-plus

-Veo que te llena de besos e incluso te los da en la boca, ¡te tiene totalmente dominada!

-Sí, ¡le gusta dar besos con lengua! No me molesta porque es muy bebito. Por ahora está todo bien...

-¿Y con el tema de sacarlo a pasear?

-No lo saco mucho a la calle porque no se deja poner la correa. Hay que acostumbrarlo a eso.

-¿Hacen colecho?

-¿Sabés que no le gusta dormir con nosotros? De bebito se quedaba, pero a él le gusta dormir en su cucha. Tiene su personalidad. Otra característica que tiene es que madruga, pero no hace ruido ni te despierta. Espera a que te despiertes y ahí empieza a jugar con vos. Eligió el toilette que tenemos abajo y le encanta, de hecho su cucha está ahí.

-¿Qué características especiales tiene la raza Pomerania?

-Al ser tan perceptivos e inteligentes, son muy compañeros y fáciles para tener en departamento porque aprenden rápido. Por ahí si vivís en departamento, tener un perro más grande es más complicado. Con los niños se lleva re bien, ya estuvo con mis sobrinos y fue genial. Por otro lado, son muy sensibles, hay que estar pendientes y cuidarles mucho la piel y el pelo. Con respecto a la comida, también hay que ser muy estricto y sólo come su alimento balanceado porque son muy delicados del estómago. Lo bueno es que no le llama la atención nuestra comida, ja, ja. Ya reconoce su nombre y también la palabra "no". Cuando lo retás ya entiende.

-¿A quién le hace más caso de los dos?

-A Lautaro le hace más caso que a mí. A mí me pasó por arriba, me tomó el tiempo, no tengo forma de controlarlo. Es que, ¡cómo me voy a enojar con él, mirá la carita que tiene, es un amor!