Agustín Sierra fue al frente, tras el pícaro comentario de Pampita: "Ella me gusta; si algún día pasa algo, voy a estar ahí"

Su desembarco en la obra erótica Sex y la mayor exposición mediática que le está dando el Cantando hicieron que Agustín "Cachete" Sierra sea uno de los hombres más codiciados del momento. Moria Casán, jurado del certamen de eltrece, no duda en referirse al actor como un sex symbol y lo piropea sin filtro al aire.

Sin embargo, esta semana, quien sorprendió con su comentario fue Pampita: "¡Qué pena que no me agarra soltera!", dijo la conductora de Pampita Online, con simpatía, sobre Sierra.

"Cuando lo dijo me quedé helado y dije 'pará, Pampita, yo fui a tu programa y estaba soltero'. Pero si le gusta Cachete, y si algún día pasa algo, vamos a estar ahí". G-plus

Lejos de dejar pasar el halago de la modelo, Agustín no se quedó atrás en Implacables, cuando fue consultado por el tema. "¿Cómo te llevás con este boom? ¡Hasta Pampita dijo 'si yo lo hubiese visto estando soltera'! ¿Cómo lo estás viviendo?", le preguntaron.

Con picardía y yendo por más, el actor respondió: "Cuando lo dijo me quedé helado. Yo no sabía si estaba casada, de novia, no tenía ni idea. Y dije 'pará, Pampita, yo fui a tu programa y estaba soltero'. Pero si le gusta Cachete, y si algún día pasa algo, vamos a estar ahí".

Más sobre este tema Pampita, tras que Agustín Sierra dijera que tendría una noche de pasión con ella: "Qué pena que no me agarra soltera"

Ante la pregunta de si Carolina es su tipo de mujer, Agustín Sierra no dudó al dar su sí: "Pampita es mi tipo (de mujer), me gusta ella. Hemos trabajado juntos en Rebelde Way, yo era un niño y ella era la profesora de gimnasia".