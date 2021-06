Agustín Sierra, filoso al hablar del romance que vivió con Melody Luz: "Yo no hubiese dado tanto detalle"

La condición de soltero y la bien ganada fama de seductor que tiene Agustín "Cachete" Sierra lo suele poner en aprietos cada vez que sale a la pista de La Academia. Es que los rumores de affaire, además de los audaces lances que se tira con las chicas, lo exponen a que luego se comente, tal como el mismo admitió: "Trato de no hablar mucho de esas cosas, pero después suceden en vivo. Aparecen".

En este caso, el más reciente caso que lo incomodó en el aire fueron las declaraciones de Melody Luz, partenaire de Cucho Parisi, quien había afirmado: "Yo a Cachete me lo chapé durante un año en Sex y después me fui a mi casa y él también. Yo me iba a mi casa y él a la suya".

De ahí que, consultado por Implacables, Cachete se puso casi tan colorado como su excompañera de elenco en Sex, la obra teatral con alto contenido erótico: "Yo no hubiese dado tanto detalle, pero está bien. No hay nada que ocultar tampoco. Somos amigos, la pasamos muy bien y yo la quiero mucho".

Más allá de las declaraciones de Melody Luz, al final Cachete Sierra concluyó diciendo que sigue soltero.