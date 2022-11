Agustín de Gran Hermano no pudo hacer la prueba semanal y fue furor en redes por el gesto que tuvo con sus compañeros

Agustín Guardis, participante de Gran Hermano 2022, no pudo hacer la prueba semanal por un problema de salud. Pero se quedó despierto toda la noche haciéndole el aguante a sus compañeros y en las redes sociales celebraron su gesto.

Esta vez, los participantes debieron turnarse para pedalear de a dos en un bote que se instaló dentro de la piscina. La prueba duró 24 horas y todos se turnaron para realizarlo, menos Agustín, que no pudo pedalear por un problema de salud. Sin embargo, el participante acompañó a cada uno de sus compañeros.

"Buenos días a todos. El Resumen de la noche es: Agustín no podía hacer las pruebas por el tema de sus riñones ¿se fue a dormir? No, les hizo el aguante toda la noche a todos los jugadores. ¿Cómo no querer que esté en la final?”, expresó uno de los usuarios de Twitter, mensaje que no pasó desapercibido.

LA ALIANZA DE AGUSTÍN Y MARCOS PODRÍAN CAMBIAR LA TENDENCIA EN A CASA DE GRAN HERMANO

De todas maneras, todas las nominaciones quedan supeditadas a la decisión del público, que una y otra vez vota a favor de Marcos, que es de los que menos porcentaje de sufragios acumula, por lo que su continuidad queda garantizada por varias semanas.

Tras la eliminación de Mora, el público coronó a Agustín como uno de sus favoritos, al punto de crear el movimiento de la “Frodoneta”, y el participante se envalentonó al enterarse del ínfimo porcentaje de votos que obtuvo por parte del público.

Sin embargo, el mejor aliciente de Agustín es su alianza con Marcos, algo que se vio reflejado en una charla que tuvieron en un pasillo. "Quedate tranquilo que mientras yo esté en La Casa vos no vas a estar solo, primo", le dijo el salteño, mientras Agustín se le subía “a cococho” dela alegría al entrar a una de las habitaciones.