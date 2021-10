Agustín Barajas le hizo frente a las críticas por el 10 que le puso Piquín, su novio, en La Academia: "Después de bailar, Hernán me dijo que lo llené de emoción"

A pesar de los halagos que recibió Agustín Barajas en su debut en La Academia por parte del jurado, el 10 que le puso Hernán Piquín despertó sospechas sobre si la máxima calificación se debió al amor que siente por su novio. E indagado por esto, el español volcó sus sensaciones tras realizar su baile junto a Loli Ruiz en la pista.

“¿Cómo viviste el 4 de Ángel de Brito y el 10 de Hernán Piquín? ¿Era para un 4, era para un 10, era para algo intermedio?”, consultó Gaby Fernández en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

Fue entonces que el bailarín se sinceró al aire: “No creo que estuviéramos para un 4. No te digo que para un 10 también, pero esto es muy subjetivo. Lo hemos hablado con el equipo y no lo he hablado con Hernán, pero puede ser que se fijen en la técnica a veces, y otras, en que te transmita algo”.

"Cuando terminé de bailar en La Academia, Hernán Piquín me dijo que lo había llenado de emoción. Entonces, creo que él valoró la emoción que tuvo en ese momento". G-plus

“Yo, lo único que puedo hacer es preguntarle a Hernán qué sensación tuvo. Y cuando terminé, me dijo que lo había llenado de emoción. Entonces, creo que él valoró la emoción que tuvo en ese momento. En cuanto a técnica, tuvimos cosas… siempre se puede hacer mucho mejor. Y yo lo digo que tuvimos cositas porque soy muy exigente con el trabajo”, cerró Barajas, compartiendo la charla que tuvo con su pareja tras su performance en el certamen.