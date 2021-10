La advertencia de Pampita a Guillermina Valdés por las chicanas de Marcelo Tinelli en La Academia: "Le digo '¿no te das cuenta de que es a propósito?'"

Pampita contó qué le dijo a Guillermina Valdés tras las continuas y divertidas chicanas de Marcelo Tinelli en La Academia. En Pampita Online, la modelo confesó la charla que tuvieron con la empresaria, en la que hablaron sin filtros del conductor de ShowMatch.

“Yo estaba ahí. Ya la batalla anterior, en la que ella no quería votar sobre quién quedaba de las bailarinas, la ganó él. Ahora me parece que ella dijo ‘no, no me vas a ganar todas las peleas, esta la gano yo y no desfilo esta noche acá en el programa. Son un matrimonio, hay confianza”, dijo la conductora de la emisión de Net Tv.

Luego, Carolina opinó acerca de las idas entretenidas idas y vueltas de Marcelo y Guillermina. “Él se lo hace a propósito y ella cae, yo después le digo ‘Guille ¿vos te das cuenta de que caes?’. Es un juego de pareja y de verdad que nadie se va enojado a la casa, todo lo contrario, para mí llegan a casa y son puro fuego”, sentenció.