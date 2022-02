Adrián Pallares opinó a fondo de la vuelta de Marcela Tauro y Luis Ventura a Intrusos: "Quieren su revancha"

Tras haber dado un paso al costado de Intrusos (América) junto a Rodrigo Lussich, Adrián Pallares opinó sobre la incorporación de Marcela Tauro y Luis Ventura al nuevo panel.

Más sobre este tema Firme conclusión de Marcela Tauro sobre la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi: "En el encuentro con la China hubo de todo"

El conductor habló sobre la vuelta de los históricos panelistas al programa, que se fueron tras haberse peleado con Jorge Rial.

"Ventura ya había vuelto con nosotros, como invitado, y lo de Marcela Tauro estábamos hablando para su regreso", aclaró Adrián en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Más sobre este tema Susana Giménez llamó furiosa en vivo a Luis Ventura por decir que se reuniría con Jorge Rama: "Quedo como una tarada"

QUÉ LE PARECE A ADRIÁN PALLARES QUE TAURO Y VENTURA HAYAN REGRESADO A INTRUSOS

"A mí que regresen Luis y Marcela me parece bárbaro. Cada uno tuvo una salida distinta del programa y capaz que quieren su revancha. No sé si su revancha o querer despedirse bien, llegado el caso. A mí me alegra", expresó Adrián sobre sus compañeros, que volvieron al ciclo de la mano de la nueva conductora, Florencia de la Ve.