Adrián Pallares no pudo contener la emoción y quebró en llanto al aire: "Esta canción me hace llorar"

El paso de comedia de Rodrigo Lussich en Los Escandalones de Intrusos pretendía divertir al mostrar cómo crecieron los de algunos famosos, por eso apeló a la ayuda del sonidista del programa y poner Esos locos bajitos. Y apenas comenzaron a sonar los primeros acordes del himno de Joan Manuel Serrat, a Adrián Pallares (51) se le erizó la piel.

“Me hace llorar esta canción”, avisó Adrián, para luego ponerse a tararear. Atento, Lussich sugirió que “dejen a Pallares”, pero el conductor contradijo el pedido de su par: “No, no porque me hace llorar”.

Sin embargo, lo que pareció un clásico acting televisivo en realidad era a todas luces la genuina emoción de un simple padre de familia sensible. “¡¿Adri, vas a llorar en serio?!”, se alarmó Rodrigo. Y sí. El papá de las adolescentes Mía, Sol y Ema, fruto de su matrimonio de más de 20 años con Cecilia, se cubrió para que la cámara no capte las lágrimas que navegaban por sus mejillas: “Si, me hace llorar, se los dije”.

Es más, cuando Adrián Pallares advirtió en su monitor que el foco lo buscaba para ponerlo en primer plano se le plantó a su compañero de la producción: “¡Leandrito, quedate ahí!”. Al final del programa, Rodrigo Lussich se disculpó con su amigo, pero Pallares deslizó que se tomaría revancha ya que dejó “todo anotado acá” en su libreta.