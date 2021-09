Adrián Pallares, impactado por el vínculo de Vicuña y García Moritán: "No pensamos estar vivos para ver esto"

El fútbol y un acto solidario dejaron al descubierto la buena onda que tienen el ex y el actual marido de Pampita, algo que sorprendió sobremanera a Adrián Pallares: "No pensábamos estar vivos para ver en un mismo partido de fútbol Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán".

Es más, cuando difundieron el video en Instagram aclararon que era "con amigos", y en diálogo con Guido Záffora el padre de Ana había explicado el picadito: "‘Un genio Benjamín Vicuña. La verdad es que nos llevamos súper. Lo que pasó es que nos faltó uno a último momento, lo llamé por teléfono y nos hizo la gamba".

El resultado del partido favoreció al equipo de Moritán, ya que se impuso por 3-2 ante el conjunto de Vicuña, padre de los cuatro hijos mayores de la jurado de La Academia.

Presente en el estudio la íntima amiga de Pampita Angie Balbiani, consideró que era lo lógico porque Roberto estaba al cuidado de los hijos de Benjamín, aunque reconoció: "Entiendo que shockee un poco. Yo no veo a mi pareja jugando al fútbol con mi ex ni en pe… Pero en este caso se dio diferente y me parece que está bueno".