El living de Cortá por Lozano suele invitar a los famosos con su familia y esta vez estuvieron Alberto Cormillot (80) acompañado de su hijo Adrián Cormillot (45) con sus hijas las mellizas Abril y Zoe (19) y la más chica, Emma (9). Allí las chicas contaron que religiosamente se juntan todos los martes a cenar en la casa de su abuelo y terminaron revelando la perdición del mayor de los Cormillot.

“El postre es siempre el conito de dulce de leche”, contó una de las mellizas, mientras Alberto confirmaba que los tiene en el freezer. “Está lleno”, agregó la más chiquita. “Hay varios pisos de conitos y cuando vamos atacamos bastante, pero con responsabilidad”, comentó con humor Adrián. Como especialistas en alimentación, Adrián reconoció que solo su padre puede darse ese tipo de gustos: “En casa no tenemos dulces. Papá puede convivir con ellos, pero en mi casa no hay porque me los como yo”, aseguró, entre risas.

¡Su máxima tentación! Alberto Cormillot, loco por los conitos de dulce de leche.