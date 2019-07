El ADN de Raúl Taibo y la mujer que reclamó su paternidad dio negativo: "No hay vínculo biológico"

A fines de junio, Raúl Taibo (65) se convirtió en noticia, luego de que Claudia Elizabeth Zucco (47) desembarcara en Intrusos con el claro fin de conocer su verdadera identidad. La mujer, oriunda de Misiones, manifestó que a los 30 años su madre, Lucía Paulina, le reveló que sería la hija del actor.

"A los 10 años me enteré de que no soy hija de Ricardo, mi papá, el esposo de mi mamá. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso. Yo de más chica sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra (en Buenos Aires), y me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo. Me dijo que ellos tuvieron una relación, no especificó. Pero me contó que ella y Raúl luego se encontraron en un café (en el año 1972) y le dijo que estaba embarazada. En ese café estaban organizando irse a vivir juntos a Tucumán. Es lo que me dijo ella a mí…", dijo Claudia. Y agregó entre lágrimas: "Esa fue la última vez que hablaron. Lo que me cuenta es que en esa charla vino un patrullero, que Raúl le dijo que vaya al baño, que cuando deje de escuchar ruidos salga. Pero cuando ella salió no lo encontró nunca más. Después mi mamá lo buscó a Taibo por un año y medio hasta que regresó a Misiones sin poder encontrarlo".

"El ADN concluye que los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de Tignanelli Raúl Jorge (nombre real del actor) respecto de Zucco Elizabeth". G-plus

Lejos de desentenderse del tema, pero conmocionado por el testimonio de la señora, Taibo rápidamente se contactó con ella para hacerse un ADN, pese a exponer con seguridad que se trataba de un error.

"En mi universo, la posibilidad de que el ADN sea positivo no está. En mi historia no existe esta historia. Yo no creo que sea mi hija", decía el actor en Confrontados, a un día de reunirse personalmente con Zucco para realizarse el estudio, que finalmente arrojó el resultado final.

Con el análisis en su poder, Rodrigo Lussich informó en su programa de El Nueve que Taibo no es el padre biológico de Zucco: "El ADN concluye que los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de Raúl Jorge Tignanelli (nombre real del actor) respecto de Elizabeth Zucco. Esta mujer no es la hija de Raúl Taibo".

Actualmente, Elizabeth se encuentra en Misiones junto a su familia, dado que a pocas horas de encontrarse con Taibo y extraerse sangre, dejó la ciudad de Buenos Aires y volvió a su hogar.