La admiración de Mirtha Legrand a Pampita por bailar en el caño a días de dar a luz: "Sos arriesgada, nada te detiene"

El baile del caño de Pampita en La Academia de ShowMatch dejó impresionados a millones de argentinos debido a que la modelo hizo su performance a once días de dar a luz a Ana. En La Noche de Mirtha Legrand, la conductora le mostró su admiración a la modelo por su arrojo a la hora de sortear semejante prueba.

En la mesaza del ciclo de eltrece, Mirtha hiso un breve repaso de la carrera de Pampita y le consultó sobre el secreto de su éxito. “Hay algo mágico con la gente, desde los comienzos. Me han acompañado en la vida, en los porrazos, en los momentos en los que me levanté. Creo que hay mucho para identificarse, una chica del interior que llegó sin nada, que creció”, dijo la modelo, y la conductora se interesó en su decisión de hace pole dance.

“Bailar el caño se me ocurrió a mí. No me lo propuso Marcelo Tinelli, ni nadie de la producción. Fue una decisión mía personal porque estaba muy bien físicamente y el embarazo lo transité bien”, explicó Pampita, a lo que Mirtha se sorprendió de su óptimo estado físico. “Tenía una bebé de once días. Se habló mucho de eso, y principalmente las mujeres. Había como una cierta crítica de por qué hacía esto. Y está bueno que cada mujer sea libre con su cuerpo y con la manera de maternar, cuidar a sus hijos. Está bueno que entre mujeres nos apoyemos, que no nos juzguemos tanto”, agregó la jurado.

“Pero sos arriesgada, nada te detiene. Cuando Nacho me dijo que no venías tuve una satisfacción. Yo te admiro mucho porque de ser una modelo de primera línea pasaste a ser una empresaria”, reconoció Mirtha Legrand. “Nada me detiene y no me pierdo nada en la vida que sea disfrute en la vida, que me dé satisfacción. ¡Y yo la admiro a usted, Mirtha, por favor!”, le devolvió Pampita.