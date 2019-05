Adabel Guerrero se metió en la polémica con Flor de la Ve: "Yo también tuve un episodio con ella en teatro"

Luego de que Cinthia Fernández y Valeria Archimó señalaran a Flor de la Ve como la culpable de dejarlas sin sus respectivos cuadros en una obra, Adabel Guerrero se metió en la polémica y contó su experiencia personal.

"Es difícil, porque no tengo ganas de enemistarme con nadie, pero la verdad es yo tuve un episodio con Flor en el verano de 2009. Ese año la pasé muy mal y me peleé mucho con Gerardo Sofovich. Lloraba por todos los programas porque él me había prometido, y con contrato firmado, que iba a tener mi propio cuadro como vedette y resulta que me encuentro con que tenía que compartirlo con Mónica Farro. Ahí nos hicimos archienemigas con Mónica. Yo estaba odiada y sentía que me había bajado el nivel porque yo soy bailarina y ella no", reveló Adabel en el piso de Siempre Show (lunes a viernes a las 20 horas por Ciudad Magazine).

"Es difícil porque no tengo ganas de enemistarme con nadie, pero la verdad es yo tuve un episodio con Flor de la Ve en el verano del 2009". G-plus

"Me enteré de esto cuando fui al primer ensayo y me marcan el cuadro con Mónica. Voy a hablar con Gerardo y él le echa la culpa a Flor. Pero a mí siempre me va a quedar la duda de si Gerardo lo estaba usando como escudo, porque se decía que había muchos cuadros", agregó.

Por último, a diez años de aquel episodio, Adabel cerró su relato con un análisis: "Yo no creo que Flor haya tenido algo personal conmigo. Ni en su momento ni hoy, como para decir 'no quiero que Adabel tenga su cuadro', porque tampoco le iba a hacer sombra. Seguramente fue un criterio de tiempos que hay que tener en cuenta en una obra y quizás Florencia, como cabeza de compañía que tiene mucho poder y casi toda la decisión, haya dicho que le parecía que eran muchos cuadros y que yo debía compartirlo con Farro. Eso es si le creemos a Gerardo, que yo no tengo por qué no creerle".

