Adabel Guerrero se distanció de su padre tras su emotivo reencuentro: "Estoy muy enojada; no es capaz de ver a su nieta"

En abril de 2019, Adabel Guerrero contó con emoción que se reencontró con su padre, Eduardo, tras sufrir su abandono cuando tenía 3 años. Sin embargo, la bailarina reveló que hoy está distanciada de su papá y argumentó los profundos motivos.

"Me dan ganas de llorar. Por momentos me siento tan cansada. La vengo remando desde los cinco años. A mi vieja la he querido rescatar, a mi hermano lo he querido rescatar, a mi viejo lo fui a buscar, pero ahora estoy enojada y no le hablo", comenzó diciendo Adabel en PH, Podemos Hablar, luego de contar su dura infancia, con una mamá alcohólica y un hermano adicto.

Con los ojos repletos de lágrimas y con visible malestar, Guerrero explicó por qué se alejó de Eduardo: "No es capaz de venir a ver su nieta, una vez cada 15 días. Estoy muy cansada, enojada".

LA BRONCA DE ADABEL GUERRERO CON SU PAPÁ

A 3 años de reencontrarse con su padre, tras 37 años de ausencias, Adabel dio más detalles de su actual bronca con Eduardo.

"Estoy cansada de las excusas. Quiero gente al lado mío que esté por amor, y que ame a mi hija. Quiero presencias, que es lo que me faltó toda mi vida". G-plus

"Él me escribió, pero no le contestó porque no quiero contestarle 'andate a la mierda'. Quiero bajar y darle el mensaje que le quiero dar, que es: 'Mirá viejo, si no vas a venir a ver a tu nieta seguido, que ella te conozca y te ame... Porque le prometiste que la ibas a llevar a pescar…'", expuso, angustiada.

Y continuó: "Pone un millón de excusas. Estoy cansada de las excusas. Quiero gente al lado mío que esté por amor, que se la juegue y que ame a mi hija. Quiero presencias, que es lo que me faltó toda mi vida, y no quiero que le falte a mi hija".