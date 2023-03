Acusan a Coti Romero de copiar a Julieta Poggio de Gran Hermano 2022: "Una amiga"

La enemistad de Coti con Julieta de Gran Hermano 2022 creció con el paso del tiempo. Una desde adentro la casa y otra, afuera lanzan picantísimas frases en contra de la otra y ahora el nuevo conflicto son sus looks. ¿Coti copia a Julieta o es al revés?

Una cuenta, fan de la joven correntina, comparó una foto de la novia del Conejo, que cambió su look y ahora es pelirroja, con una imagen de la actriz en el confesionario llevando el mismo corset.

Mientras Juli llevaba la prenda en color violeta, Coti lució su corset color nude en un evento. “Todos tuvimos una amiga como Julieta, ¿no?”, se despachó la usuaria de Twitter. Mientras tanto, algunos seguidores reparaban en que todas las concursantes del reality son vestidas por una misma marca, de ahí que todas lleven looks súper similares.

COTI DESTROZÓ A JULIETA DE GRAN HERMANO 2022

Una charla de Julieta Poggio con Camila en Gran Hermano 2022 consiguió que la actriz recuerde a Coti y la llame “muy falsa” por su juego en el reality show de Telefe. Ahora la correntina, que contó que le escribió el arquero de Boca que estaría saliendo con Guillermina Valdés, salió a responderle con todo.

“Con Camila nos llevábamos mal porque las dos teníamos prejuicios. Ella me dijo que yo le había caído mal porque vio cosas afuera que no le gustaron y después hablamos y me dijo que ella no era así”, aseguró, en A la Barbarossa sobre el vínculo que tenía con Camila.

“Me caía muy bien Cami. Yo le regalé una bikini y no era porque yo no tenía con quien hablar, como dijo Julieta. Yo no estaba sola, estaba con Alexis y con Agustín”, lanzó, para despotricar contra la joven, que se perfila como una de las finalistas.

Fotos: Twitter